Schöningh’sche Bibel

Die rechte Gottesverehrung

Gott als Richter

1 [Ein Psalm von Asaf. ] - Der Gott der Götter, der Herr, hat gesprochen, vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang hat er die Erde gerufen.

2 Vom Zion, der Krone der Schönheit, erstrahlte Gott.

3 Unser Gott kam, er konnte nicht schweigen. Vor ihm her fraß Feuer, und rings um ihn toste gewaltiges Brausen.

4 Er rief zum Himmel droben hinauf und auch zur Erde, er werde sein Volk nun richten:

5 „Versammelt um mich meine Diener, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer!“

6 Seine Gerechtigkeit künden die Himmel; seines Richteramts waltet Gott selbst.

Der veräußerlichte Opferdienst

7 „Höre, mein Volk; ich will reden! Ich, Gott, dein Gott, Israel, will dich verwarnen:

8 Nicht deiner Opfer wegen will ich dich rügen; deine Brandopfer brennen ja ständig vor mir.

9 Doch bedarf ich nicht der Stiere aus deinem Stall, nicht der Böcke aus deinen Hürden.

10 Denn alles Wild des Waldes ist mein, die Tiere auf den Bergen zu Tausend.

11 Ich kenne jeglichen Vogel auf dem Berg, was im Feld sich regt, ist mein eigen.

12 Hungerte mich, würde ich es dir nicht sagen; denn mein ist der Erdkreis und was ihn erfüllt.

13 Soll ich der Stiere Fleisch verzehren und trinken der Böcke Blut?

14 Lob bringe Gott als Dankopfer dar! Deine Gelübde entrichte dem Höchsten!

15 Rufe zu mir am Tag deiner Not! Dann will ich dich retten, dann wirst du mich preisen!“

Der heuchlerische Wandel

16 Zum Frevler aber spricht Gott so: „Was sagst du meine Gesetze daher und führst mein Bündnis im Mund?

17 Dir ist ja doch meine Zucht verhaßt, du kehrst meinen Worten den Rücken.

18 Sahst du den Dieb, so wardst du sein Freund. Mit Ehebrechern hattest du Umgang.

19 Du gabst deinen Mund für das Böse frei. Deine Zunge flocht Lügengewebe.

20 Schändlich sprachst von deinem Bruder, auf den Sohn deiner Mutter häuftest du Schande.

21 Dies hast du getan, und ich sollte schweigen? Denkst du, ich sei so geartet wie du? Ich rüge dich nun und stelle es dir vor Augen!

Zusammenfassung der Lehre

22 Merkt nun auf dies, die ihr Gott habt vergessen, sonst raffe ich euch rettungslos hinweg!

23 Wer Lobpreis opfert, der ehrt mich! Wessen Wandel unsträflich, dem zeige ich das Heil!“

© Christoph Wollek