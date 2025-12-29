Schöningh’sche Bibel

Davids Bußlied

1 [Dem Chormeister; ein Psalm von David,

2 als der Prophet Natan zu ihm kam, weil er sich mit Batseba vergangen hatte. ]

Bitte um Erbarmen

3 In deiner Güte, o Gott, erbarme dich meiner! In deinem großen Erbarmen lösche aus meine Schuld!

4 Wasche von mir ganz ab meine Schuld! Reinige mich von meiner Sünde!

Das Bekenntnis

5 Denn mein Vergehen erkenne ich wohl. Meine Schuld steht mir allzeit vor Augen.

6 Gegen dich allein habe ich gefehlt; was vor dir böse war, habe ich getan, so dass du dich gerecht zeigst in deinem Urteil, rein dastehst in deinem Gericht.

7 Sieh doch, ich bin in Sünde geboren, in Schuld empfing mich schon meine Mutter.

8 Siehe, Geradheit des Herzens forderst du: So lehre mich der Weisheit Geheimnisse!

Die Bitte

9 Entsühne mich mit Ysop! Dann werde ich rein. Wasche mich! Dann werde ich weißer als Schnee.

10 Laß mich Freude und Wonne verkosten! Meinen Leib, den du schlägst, laß frohlocken!

11 Verhülle dein Antlitz vor meinen Sünden! Lösche aus all meine Frevel!

12 Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott! Erneuere in mir den rechten Geist!

13 Verstoße mich nicht von deinem Antlitz! Nimm nicht weg von mir deinen heiligen Geist!

14 Deines Heiles Wonne laß neu mich erfahren! Laß mich erstarken in willigem Geist!

Das Versprechen

15 Dann will ich den Frevlern deine Wege zeigen, auf dass sich die Sünder bekehren zu dir.

16 Befreie mich aus der Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heiles! Dann preist meine Zunge laut deine Gnade.

17 Herr, tu auf meine Lippen! So wird mein Mund verkünden dein Lob.

18 Schlachtopfer möchtest du nicht; ich wollt< sie dir geben. An Brandopfern hast du kein Gefallen.

19 Ein Opfer, das Gott gefällt, ist ein reuiger Geist. Ein reuig, gedemütigt Herz, o Gott, verschmähst du nimmer!

Die neue Bitte

20 Tue Gutes an Zion in deiner Huld, erbaue Jerusalems Mauern!

21 Dann hast du Freude an rechten Opfern: An Brandopfern und Ganzopfern. Dann legt man Stiere auf deinen Altar.

