Schöningh’sche Bibel

Das jähe Ende der bösen Zunge

1 [Dem Chormeister; ein Lehrgedicht von David;

2 als der Edomiter Doëg kam und Saul die Meldung brachte, David sei ins Haus des Ahimelech gegangen. ]

Die Bosheit des Ränkeschmieds

3 Gewalttäter, was prahlst du in Bosheit! - Allezeit währt die Gnade Gottes!

4 Du Ränkeschmied! Unheil braut deine Zunge; sie gleicht einem scharfen Messer!

5 Mehr als das Gute liebst du das Böse, die Lüge mehr als rechtliche Rede.

6 Du magst nur Worte, die Unheil stiften, du Zunge voll Tücke!

Sein schreckliches Los

7 So wird auch Gott dich vernichten für immer, dich wegraffen, dich aus dem Zelt reißen, dich entwurzeln aus dem Land der Lebendigen.

8 Die Gerechten werden es schauen und erschaudern und dann seiner spotten:

9 „Da, seht den Mann, der nicht in Gott seine Zuflucht gesucht! Er baute auf seines Reichtums Fülle. Mit seiner Bosheit protzte er.“

Glück und Dank des Psalmisten

10 Ich aber bin wie ein grünender Ölbaum im Haus Gottes. Immer und ewig setze ich mein Vertrauen auf Gottes Erbarmen.

11 Preisen will ich dich; Herr, in Ewigkeit: „Du hast es vollbracht!“ Künden will ich im Angesicht deiner Getreuen deinen Namen, denn er ist gut.

