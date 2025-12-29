Psalmen, Kapitel 54

Psalm 54

Schöningh’sche Bibel

Gebet in der Gefahr

1 [Dem Chormeister; zum Saitenspiel; ein Lehrgedicht von David,

2 als die Sifiter kamen und zu Saul sagten: „Siehe, David hält sich bei uns verborgen.“]

3 Durch deinen Namen errette mich, Gott! Durch deine Kraft schaffe mir Recht!

4 Erhöre, o Gott, mein Gebet! Vernimm meines Mundes Worte!

5 Denn Stolze stehen gegen mich auf. Grausame trachten mir nach dem Leben. Gottesfurcht kennen sie nicht.

6 Doch siehe, Gott ist mein Helfer, meines Lebens Halt der Allmächtige.

7 Auf meine Feinde falle das Unheil zurück! Nach deiner Treue laß sie verstummen!

8 Dann bringe ich dir freudig mein Opfer dar, und bezeuge, o Herr: „Dein Name ist gütig!“

9 Der Herr hat mich errettet aus aller Gefahr. Auf meine Feinde schaut nieder mein Auge.„

