Schöningh’sche Bibel

In Gottes Hut

1 [Dem Chormeister; nach der Melodie: „Verdirb nicht!“; ein Miktam von David, als er vor Saul in die Höhle floh. ]

Bitte um Erbarmen

2 Erbarme dich meiner, o Gott! Erbarme dich meiner! Denn deiner harrt meine Seele! Bergen will ich mich im Schatten deiner Flügel, bis sich verzieht das Unheil!

3 Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache verficht!

4 Er sende mir Hilfe vom Himmel her, da nach mir schnappt mein Verfolger! Gott schenke seine Gnade und Treue!

5 Meine Seele haust unter reißenden Löwen, unter Menschen, deren Zähne wie Spieße und Pfeile, deren Zunge ein schneidendes Schwert.

6 Über dem Himmel zeige deine Hoheit, o Gott! Dein Glanz erfülle die ganze Welt!

Der Lobpreis

7 Sie spannten für meine Füße ein Netz; er aber hielt mich fern. Sie hoben vor mir eine Grube aus; doch fielen sie selber hinein.

8 Getrost ist mein Herz, o Gott, getrost ist mein Herz. Singen will ich und spielen.

9 Wach auf, meine Seele! Wach auf, Zither und Harfe! Ich will das Morgenrot wecken.

10 Unter den Völkern will ich dich, Allmächtiger, preisen, dir spielen unter den Heiden.

11 Denn bis zum Himmel ragt deine Huld, bis zu den Wolken deine Treue.

12 Über dem Himmel zeige deine Hoheit, o Gott! Die ganze Welt erfülle dein Glanz!

