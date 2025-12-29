Schöningh’sche Bibel

Ungerechte Richter

1 [Dem Chormeister; nach der Melodie: „Verdirb nicht!“; ein Miktam von David. ]

Ihr frevles Treiben

2 Ihr Mächtigen, sprecht ihr noch wirklich Recht? Fällt ihr noch ein gerechtes Urteil den Menschen?

3 O nein, voller Bosheit ist das Herz bei eurem Handeln, freien Lauf lasst ihr eurem bösen Treiben im Land.

4 Schon vom Mutterschoß an sind abtrünnig die Frevler. Die Lügner gehen auf Irrwegen schon vom Mutterleib an.

5 Ihr Gift ist wie das Gift der Schlange, wie einer tauben Otter, die sich das Ohr verstopft,

6 die nicht hört des Beschwörers Stimme, die dem weisem Bannspruch des Zauberers trotzt.

Ihre gerechte Strafe

7 Gott, zerschmettere ihnen die Zähne im Mund! Herr, der jungen Löwen Gebiß zerschlage!

8 Wie zerrinnendes Wasser sollen sie vergehen! Verfallen sollen sie wie das welkende Gras!

9 Einer Schnecke mögen sie gleichen, die im Schleim zergeht, der Fehlgeburt einer Frau, die nie schaut die Sonne.

10 Noch ehe eure Töpfe den Dornstrauch verspüren, noch kaum erhitzt, raffe der Zornhauch euch fort!

11 Es jauchzt der Gerechte, dass er die Rache erlebt, seine Füße badet in des Frevlers Blut.

12 Dann sagen die Leute: „Seht, fromm zu sein lohnt sich! Es gibt noch einen Gott, der Gericht hält auf Erden!“

