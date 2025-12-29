Schöningh’sche Bibel

Gebet eines Verfolgten

1 [Dem Chormeister; nach der Melodie: „Verdirb nicht!“; ein Miktam von David, als Saul hinsandte und das Haus bewachen ließ, um ihn zu töten. ]

Die grausamen Feinde

2 Gott, rette mich vor meinen Feinden! Vor meinen Bedrängern beschütze mich!

3 Entreiße mich den Übeltätern! Vor den Mordgesellen gib mir Schutz!

4 Denn siehe, man trachtet mir nach dem Leben. Schon dringen Verwegene auf mich ein. O Herr, nicht wegen meiner Schuld tun sie dies, nicht wegen meines Vergehens!

5 Mir haftet keine Missetat an, sie aber rüsten sich, stürmen heran. Wach auf! Komm mir entgegen und schau!

Zuflucht beim starken Gott

6 Ja du, Herr, der Heerscharen Gott, Israels Gott. Wach auf und suche heim alle Heiden! Die listigen Verleumder verschone nicht!

7 Abend für Abend kommen sie wieder. Sie heulen wie Hunde, durchstreifen die Stadt.

8 Sieh, wie sie geifern mit ihrem Mund. Die Schwerter zwischen ihren Lippen, wer nimmt sie wahr?

9 Du aber, Herr, lachst über sie; du spottest all der Völker.

10 Du bist meine Stärke, auf dich will ich schauen, du, o Gott, bist meine Zuflucht!

Der Feinde Bestrafung

11 Mit seiner Huld kommt mein Gott mir entgegen. Herabsehen auf meine Feinde läßt mich mein Gott.

12 Töte sie nicht, damit es mein Volk nicht vergesse! Bringe sie zum Wanken durch deine Kraft! Laß sie zu Boden stürzen, Allmächtiger, du unser Schild!

13 Wegen der Lästerungen ihres Mundes, wegen ihrer Lippen Gerede laß sie sich fangen im eigenen Stolz! Denn Flüche stoßen sie aus und verbreiten Lügen.

14 Raff sie in deinem Zorn hinweg! Vertilge sie, dass sie dahin sind! Laß sie erfahren: Gott herrscht in Jakob, bis an die Grenzen der Erde.

15 Abend für Abend kommen sie wieder. Sie heulen wie Hunde, durchstreifen die Stadt.

16 Sie schweifen umher und suchen nach Fraß und knurren, so sie nicht gesättigt.

Der starke Gott

17 Ich aber will deine Stärke besingen, will jubelnd am Morgen preisen deine Huld: Du warst mir ja Zuflucht und Hort mir am Tag meiner Trübsal.

18 Dir, meine Stärke, will ich lobsingen; denn meine Burg ist Gott, mein gnädiger Gott!

