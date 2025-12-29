Schöningh’sche Bibel

Gebet um Erbarmen

1 [Dem Chormeister; zum Saitenspiel im Baßton; ein Psalm von David. ]

Klage des Leidenden

2 Nicht nach deinem Zorn, Herr, ziehe mich ins Gericht, bestrafe mich nicht nach deinem Grimm!

3 Erbarme dich meiner, o Herr; denn ich bin gebrochen! Laß mich gesunden, o Herr; denn Schaudern durchläuft meine Glieder!

4 Gar sehr verstört ist meine Seele. Herr, wie lange willst du noch zürnen?

Bitte um Hilfe

5 Herr, kehre zurück, rette mein Leben! Hilf mir in deiner Güte!

6 Denn bei den Toten denkt niemand mehr an dich. Wer wird dich in der Unterwelt preisen?

Schilderung der Leiden

7 Vor Stöhnen bin ich erschöpft. Jede Nacht fließt über mein Bett, weil ich mein Lager benetze mit Tränen.

8 Vor Gram ist erloschen mein Auge, wegen meiner vielen Feinde bin ich gealtert. -

Frohe Hoffnung auf Errettung

9 Weicht von mir, ihr Übeltäter! Denn der Herr wird mein lautes Weinen erhören.

10 Der Herr wird mein Flehen erhören. Aufnahme findet mein Gebet beim Herrn.

11 Beschämt und bestürzt sein werden all meine Feinde, von dannen ziehen werden sie in Hast voll Schande.

