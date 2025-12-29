Schöningh’sche Bibel

Bittgebet nach schwerer Niederlage

1 [Dem Chormeister; nach der Melodie: „Lilie des Zeugnisses“; ein Miktam von David,

2 als er mit den Syrern von Mesopotamien und den Syrern von Zoba stritt, und Joab zurückkehrte und die Edomiter im Salztal schlug, 12.000 Mann. ]

Die Niederlage

3 Du hast uns verstoßen, o Gott, uns zersprengt, hast gezürnt, uns zur Flucht genötigt.

4 Du hast erschüttert das Land, hast es zerrissen. Mache heil seine Risse: es wankt.

5 Mit deinem Volk verfuhrst du gar hart, hast uns getränkt mit betäubendem Wein.

6 Die Fahne hast du gegen deine Frommen erhoben: sie mussten fliehen vor dem Bogen.

Die frühere Verheißung des Sieges

7 Damit deine Freunde nun Rettung finden, streck aus deine Rechte! Erhöre uns!

8 Gott hat in seinem Heiligtum gesprochen: „Sichem will ich jubelnd verteilen, vermessen das Tal von Sukkot.

9 Mein ist Gilead, mein eigen Manasse, der Helm auf meinem Haupt ist Efraim, Juda mein Herrscherstab.

10 Waschbecken sei mir Moab, auf Edom werfe ich meinen Schuh. Du, Land der Philister, huldige mir!“

Vor dem neuen Feldzug

11 Wer bringt mich hinein in die feste Stadt? Wer wird mich nach Edom führen,

12 wenn nicht du, Gott, der uns verstieß, Gott, der nicht zog mit unseren Scharen?

13 Ach, schaffe uns Hilfe vor dem Feind; denn der Menschen Beistand ist nichtig.

14 Mit Gott erringen wir den Sieg: Er tritt unsere Feinde zu Boden.

