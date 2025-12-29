Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Gebet des verbannten Königs
1 [Dem Chormeister; zum Saitenspiel; von David. ]
Sehnsucht nach dem Heiligtum
2 Gott, erhöre mein Flehen! Vernimm mein Gebet!
3 Mit zagendem Herzen rufe ich zu dir vom Ende der Erde. Geleite du mich auf den Felsen, der für mich zu hoch.
4 Du bist doch meine Zuflucht, ein fester Turm vor dem Feind!
5 In deinem Zelt möchte ich immerdar wohnen, mich bergen im Schirm deiner Flügel!
Bitte um Segen für das Königtum
6 Denn du, o Gott, hast mein Gelübde erhört, mir das Erbe derer geschenkt, die dich fürchten.
7 Füge Tage hinzu den Tagen des Königs! Seine Jahre laß währen über viele Geschlechter!
8 Immerdar möge er thronen vor Gott! Zu Hütern bestelle ihm Huld und Treue!
9 Dann will ich ewig deinem Namen lobsingen, tagtäglich dir mein Gelübde entrichten.
