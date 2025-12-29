Schöningh’sche Bibel

Gebet des verbannten Königs

1 [Dem Chormeister; zum Saitenspiel; von David. ]

Sehnsucht nach dem Heiligtum

2 Gott, erhöre mein Flehen! Vernimm mein Gebet!

3 Mit zagendem Herzen rufe ich zu dir vom Ende der Erde. Geleite du mich auf den Felsen, der für mich zu hoch.

4 Du bist doch meine Zuflucht, ein fester Turm vor dem Feind!

5 In deinem Zelt möchte ich immerdar wohnen, mich bergen im Schirm deiner Flügel!

Bitte um Segen für das Königtum

6 Denn du, o Gott, hast mein Gelübde erhört, mir das Erbe derer geschenkt, die dich fürchten.

7 Füge Tage hinzu den Tagen des Königs! Seine Jahre laß währen über viele Geschlechter!

8 Immerdar möge er thronen vor Gott! Zu Hütern bestelle ihm Huld und Treue!

9 Dann will ich ewig deinem Namen lobsingen, tagtäglich dir mein Gelübde entrichten.

