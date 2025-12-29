Schöningh’sche Bibel

Bei Gott geborgen, bei Menschen enttäuscht

1 [Dem Chormeister; für Jedutun; ein Psalm von David. ]

Der starke Gott

2 Nur in Gott ruht still meine Seele. Von ihm kommt mir Hilfe.

3 Er allein ist mein Fels und mein Heil, meine Burg, darum werde ich nicht wanken.

4 Wie lange wollt ihr alle euch stürzen auf den einen, ihn zu erschlagen? - Wie eine sich neigende Wand, eine umfallende Mauer

5 haben sie vor, ihn von seiner Höhe zu stoßen! Sie lieben die Lüge: Sie segnen mit ihrem Mund, während sie in ihrem Innern verfluchen.

6 Nur in Gott ruht still meine Seele. Denn von ihm kommt mir Hoffnung.

7 Er allein ist mein Fels und mein Heil, meine Burg, dass nimmer ich wanke.

8 Bei Gott steht mein Heil und mein Ruhm. Er ist mein starker Fels. In Gott ist meine Zuflucht.

9 Mein Volk, vertraue auf ihn allezeit! Gießt vor ihm aus eure Herzen; Gott ist unsere Zuflucht!

Der schwache Mensch

10 Die Menschen sind nur ein Hauch, trügerisch ist edle Abstammung. Sie schnellen empor auf der Waage - leichter als ein Hauch sind sie alle.

11 Verlasst euch nicht auf Gewalttat! Setzt nicht auf Raub eitle Hoffnung! Wächst das Vermögen, so hängt doch euer Herz nicht daran!

12 Eines hat Gott gesagt, zwei sind es, die ich vernommen: dass dein die Macht ist, o Gott,

13 und dein die Güte, Allmächtiger. Denn jedem vergiltst du nach seinem Tun.

