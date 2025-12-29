Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Das höchste Gut
1 [Ein Psalm von David; als er in der Wüste Juda weilte. ]
Gott, der Seele Verlangen
2 Du, o Gott, bist mein Gott! Dich suche ich. Nach dir dürstet meine Seele, nach dir lechzt mein Leib in dürrem, trockenem Land ohne Wasser.
3 So hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, zu sehen deine Pracht, deine Herrlichkeit.
4 Denn mehr als Leben ist deine Huld. Dir singen Preis meine Lippen.
5 So will ich dich loben mein Leben lang. In deinem Namen die Hände erheben.
6 Wie mit Mark und Fett ist gesättigt mein Herz, dich preist mein Mund mit Lippen voll Jubel,
7 wenn dein ich auf meinem Lager gedenke, über dich sinne in wachen Stunden.
Gott, der Seele Vertrauen
8 Fürwahr, du bist meine Hilfe! Im Schatten deiner Flügel juble ich auf.
9 Meine Seele schmiegt sich an dich. Es hält mich fest deine Rechte.
10 Die aber meine Seele verderben wollen, mögen fahren in die Tiefe der Erde;
11 sie seien dem Schwert verfallen, Beute den Schakalen!
12 Der König aber freut sich in Gott. - Rühmen wird sich, wer bei ihm geschworen; verstopft wird der Mund des Lügners.
© Christoph Wollek