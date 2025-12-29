Schöningh’sche Bibel

Das höchste Gut

1 [Ein Psalm von David; als er in der Wüste Juda weilte. ]

Gott, der Seele Verlangen

2 Du, o Gott, bist mein Gott! Dich suche ich. Nach dir dürstet meine Seele, nach dir lechzt mein Leib in dürrem, trockenem Land ohne Wasser.

3 So hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, zu sehen deine Pracht, deine Herrlichkeit.

4 Denn mehr als Leben ist deine Huld. Dir singen Preis meine Lippen.

5 So will ich dich loben mein Leben lang. In deinem Namen die Hände erheben.

6 Wie mit Mark und Fett ist gesättigt mein Herz, dich preist mein Mund mit Lippen voll Jubel,

7 wenn dein ich auf meinem Lager gedenke, über dich sinne in wachen Stunden.

Gott, der Seele Vertrauen

8 Fürwahr, du bist meine Hilfe! Im Schatten deiner Flügel juble ich auf.

9 Meine Seele schmiegt sich an dich. Es hält mich fest deine Rechte.

10 Die aber meine Seele verderben wollen, mögen fahren in die Tiefe der Erde;

11 sie seien dem Schwert verfallen, Beute den Schakalen!

12 Der König aber freut sich in Gott. - Rühmen wird sich, wer bei ihm geschworen; verstopft wird der Mund des Lügners.

