Schöningh’sche Bibel

Danklied für die Rettung des Volkes

Aufruf zum Lobpreis

1 [Dem Chormeister; ein Lied; ein Psalm. ] - Gott jauchzt zu, alle Lande!

2 Lobsingt seinem herrlichen Namen! Laut lasst sein Lob erschallen!

3 Sprecht zu Gott: „Wie furchtbar sind deine Taten! Ob deiner großen Macht müssen sich selbst deine Feinde dir beugen.

4 Die ganze Erde bete dich an! Sie soll dir lobsingen! Lobsingen soll sie deinem Namen!“

Gottes frühere Großtaten für sein Volk

5 Kommt her und schaut Gottes Taten: wunderbar ist sein Tun bei den Menschen.

6 Das Meer schuf er um in trockenes Land. Sie schritten zu Fuß durch die Strömung. Dort haben wir an ihm uns gefreut.

7 Ewig herrscht er in seiner Macht. Seine Augen prüfen die Völker, dass Empörer sich nicht überheben.

Gottes neue Heilstat an Israel

8 Ihr Völker alle, preist unseren Gott! lasst laut sein Lob erschallen,

9 der unsere Seele am Leben erhielt, nicht wanken ließ unsere Füße.

10 Wohl hast du, o Gott, uns geprüft, uns geläutert, wie man Silber läutert;

11 du hast uns in Netze verstrickt, uns Fesseln gelegt an die Hüften;

12 du ließest die Menschen über uns ziehen; gehen mussten wir durch Feuer und Wasser: - Du aber führtest uns in die Freiheit.

Das Dankopfer

13 Mit Opfern trete ich ein in dein Haus, um mein Gelübde zu erfüllen,

14 zu dem meine Lippen sich aufgetan, wie es mein Mund in der Not versprochen.

15 Von Fettschafen bringe ich dir Brandopfer dar mitsamt dem Rauchopfer von Widdern. Rinder richte ich dir her und Böcke.

Das Danklied

16 Kommt her und hört, ihr Gottesfürchtigen alle! Ich berichte, was Großes er meiner Seele getan:

17 Mit dem Mund rief ich zu ihm - schon konnte meine Zunge ihm danken.

18 So ich Böses im Herzen gehegt, nie hätte mich erhört der Allmächtige.

19 Doch Gott hat gehört, hat mein lautes Beten vernommen.

20 Gepriesen sei Gott, der mein Gebet nicht verworfen, noch mir seine Gnade entzogen!

© Christoph Wollek