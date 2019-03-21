Psalmen, Kapitel 67

Gottes Segen für Israel und die Völker

1 [Dem Chormeister; zum Saitenspiel; ein Psalm; ein Lied. ]

2 Gott sei uns gnädig! Er segne uns! Er lasse uns leuchten sein Angesicht!

3 Wenn man auf Erden dein Walten erkennt, bei allen Völkern dein Helfen,

4 dann preisen dich die Völker, o Gott, dann preisen dich alle Völker.

5 Alle Welt wird jauchzen und jubeln, dass du gerecht die Völker regierst, die Völker leitest auf Erden.

6 Dann preisen dich die Völker, o Gott, dann preisen dich alle Völker.

7 Die Erde gab ihren Ertrag, es segne uns Gott, unser Gott.

8 Gott möge uns segnen! Und fürchten sollen ihn alle Enden der Erde!

