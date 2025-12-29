Psalmen, Kapitel 70

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Schöningh’sche Bibel
  4. Psalmen
  5. Kapitel 70

Psalm 70

Schöningh’sche Bibel online lesen

Schöningh’sche Bibel

Bitte um Hilfe

1 [Dem Chormeister; von David; zur Darbringung des Weihrauchopfers. ]

2 Eile, o Gott, mich zu retten, komm, o Herr, mir zu Hilfe!

3 Über und über beschämt seien alle, die mir nach dem Leben trachten. In Schmach sollen weichen, die mein Unglück ersehnen.

4 In Schande müssen sich abwenden, die „Ha! Ha!“ über mich rufen.

5 Doch jubeln sollen und über dich sich freuen alle, die deiner verlangen, und die dein Heil sich ersehnen, sollen unaufhörlich sprechen: „Groß ist Gott!“

6 Elend bin ich und arm. O Gott, eile zu mir! Du bist mein Helfer und Retter! Herr, wolle nicht säumen!

© Christoph Wollek

Videos zu Psalm 70 (SCH)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/SCH/ps-70 [gedruckt am 29.12.2025]