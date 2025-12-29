Schöningh’sche Bibel

Bitte um Hilfe

1 [Dem Chormeister; von David; zur Darbringung des Weihrauchopfers. ]

2 Eile, o Gott, mich zu retten, komm, o Herr, mir zu Hilfe!

3 Über und über beschämt seien alle, die mir nach dem Leben trachten. In Schmach sollen weichen, die mein Unglück ersehnen.

4 In Schande müssen sich abwenden, die „Ha! Ha!“ über mich rufen.

5 Doch jubeln sollen und über dich sich freuen alle, die deiner verlangen, und die dein Heil sich ersehnen, sollen unaufhörlich sprechen: „Groß ist Gott!“

6 Elend bin ich und arm. O Gott, eile zu mir! Du bist mein Helfer und Retter! Herr, wolle nicht säumen!

© Christoph Wollek