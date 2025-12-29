Schöningh’sche Bibel

Gebet im Alter

Eingangsbitte um Rettung

1 Bei dir, o Herr, suche ich Zuflucht. Laß nie mich schmählich verderben!

Bitte um Hilfe gegen die Feinde

2 In deiner Güte errette und befreie mich! Neige mir gnädig dein Ohr! Bringe mir Hilfe!

3 Sei mir ein Fels der Zuflucht, zu dem ich jederzeit eilen kann! Befiehl meine Rettung! Denn du bist Fels mir und Burg.

Gott, die Zuflucht in der Jugend

4 Mein Gott, entreiße mich den Fängen des Frevlers, der Hand des Sünders und des Bedrückers!

5 Du bist ja meine Hoffnung, allmächtiger Herr, du von Jugend auf meine Zuversicht.

6 Von Kind an bin ich auf dich gestellt. Vom Mutterschoß an warst du mein Hort. Allzeit galt dir mein Loblied.

Gott, die Zuflucht im Alter

7 Zur Verwunderung bin ich geworden für viele; du warst ja mein starker Helfer.

8 Von deinem Lob war mein Mund erfüllt, von deinem Ruhm alle Tage.

9 Zur Zeit des Alters verstoße mich nicht! Wenn die Kraft mir entschwindet, verlasse mich nicht.

10 Denn meine Feinde reden gegen mich. Die auf mein Leben lauern, halten gemeinsam Rat.

11 „Gott hat ihn aufgegeben“, sagen sie, „verfolgt und packt ihn! Niemand vermag ihn zu retten.“

12 Bleib mir nicht fern, o Gott! Mein Gott, komm mir eilends zu Hilfe!

13 Schmählich sollen verderben, die mich befeinden, mit Schimpf und Schande bedeckt, die mein Unglück suchen!

Dankversprechen

14 Doch deiner will ich allzeit harren, mehren will ich deinen Ruhm.

15 Dein gerechte Walten soll künden mein Mund, alle Tage von deinen Wohltaten sprechen; unermeßlich ist deren Zahl.

16 Ich will sterben, preisend des Allmächtigen Wunder. dass nur du gerecht bist, o Herr, will ich rühmen.

17 O Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf, und ich künde bis heute deine Wunder.

18 Darum, o Gott, verlasse mich auch im Alter, ja, im hohen Alter nicht, bis ich deine Macht dem künftigen Geschlecht verkünde, allen Nachkommen deine Stärke!

Schlußbeteuerungen

19 Ja, bis zum Himmel, o Gott, reicht dein gerechtes Walten. O Gott, der du so Großes gewirkt, wer ist dir gleich?

20 Du ließest uns viel Leid und Not erleben: Belebe uns wieder! Führe uns wieder herauf aus den Schlünden der Erde!

21 Dann wirst du meine Ehre mehren und spenden mir von neuem Trost!

22 Dann will ich dich ob deiner Treue, mein Gott, mit Harfenspiel preisen, will auf der Zither dir spielen, du Heiliger Israels.

23 Aufjubeln sollen meine Lippen - denn dir will ich singen - und meine Seele, die du erkauft.

24 Auch meine Zunge soll alle Tage preisen dein Richten, wenn Schmach und Schande die traf, die mein Unglück suchen.

© Christoph Wollek