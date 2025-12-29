Schöningh’sche Bibel

Das Friedensreich des Gottgesalbten

Ein ewiges Reich des Rechtes

1 [Von Salomo. ] - O Gott, deine Rechtsordnung gib dem König, dem Königssohn deine Gerechtigkeit!

2 dass er gerecht dein Volk regiere und nach dem Recht deine Armen.

3 Mögen die Berge Frieden tragen dem Volk und die Hügel Gerechtigkeit!

4 Den Armen im Volk verschaffe er Recht, den Kindern der Armen verschaffe er Hilfe! Doch den Bedrücker zermalme er.

5 Er möge leben, solange die Sonne besteht und der Mond, von Geschlecht zu Geschlecht.

6 Er komme wie Regen herab auf die Felder, wie Dauerregen, der tränkt das Land!

7 In seinen Tagen erblühe das Recht und die Fülle des Friedens, bis der Mond nicht mehr scheint!

Ein weltumspannendes Reich

8 Er gebiete von Meer zu Meer, vom Strom bis ans Ende der Erde!

9 Ihm sollen sich beugen die Bewohner der Wüste, vor ihm zur Erde sich neigen seine Feinde!

10 Die Könige von Tarschisch und von den Inseln sollen Geschenke bringen, die Könige von Saba und Seba ihm Tribut entrichten!

11 Alle Könige sollen sich vor ihm beugen, alle Völker ihm dienen!

Ein Reich der Gerechtigkeit

12 Denn retten wird er den aufschreienden Armen, den Bedrückten und den, dem kein Helfer entstand.

13 Der Schwachen und Armen erbarmt er sich und rettet das Leben der Armen.

14 Aus Druck und Gewalttat erlöst er ihr Leben, denn kostbar ist ihr Blut in seinen Augen.

Ein Reich des Segens

15 Lange möge er leben! Gold von Saba soll man ihm geben! Stets soll man für ihn beten, ihm allezeit Segen erflehen!

16 Im Land wird Überfluß sein an Korn bis auf die Höhen der Berge. Wie der Wald des Libanon rauscht sein Getreide, seine Ernte sproßt wie das Gras auf dem Felde.

17 In Ewigkeit währe sein Name! Sein Name habe Bestand, solange die Sonne bleibt! Alle Geschlechter der Erde sollen sich segnen in ihm, alle Völker ihn preisen!

Schlußspruch des zweiten Psalmenbuches

18 Gepriesen sei Gott der Herr, Israels Gott, der Wunder tut, er allein!

19 Und gepriesen sei in Ewigkeit sein herrlicher Name! Alle Welt sei voll seiner Ehre! Amen! Ja, Amen! -

20 [Ende der Gebete Davids, des Sohnes Isais. ]

