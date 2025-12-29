Schöningh’sche Bibel

Jerusalems Schirmherr

1 [Dem Chormeister; Zum Saitenspiel; ein Psalm von Asaf; ein Lied. ]

Gottes Siegestat auf Zion

2 Gott hat sich kundgetan in Juda. Groß ist in Israel sein Name.

3 In Salem ist sein Zelt, sein Wohnsitz auf dem Zion.

4 Dort brach er des Bogens brennende Pfeile, Schild und Schwert und Geräte des Krieges.

Die Niederlage der Feinde vor Jerusalem

5 Strahlend im Licht kamst du, Gewaltiger, herab von den Bergen der Urzeit.

6 Beute suchten sich mutige Helden und versanken im Schlaf des Todes; ihre Hände versagten den tapferen Männern.

7 Vor deinem Drohen, Gott Jakobs, sanken Roß und Reiter zu Boden.

8 Furchtbar bist du! Wer mag vor dir bestehen, wenn auflodert dein Zorn?

9 Vom Himmel her tatest du das Urteil kund: Die Erde bangte, verstummte.

10 Als Gott sich zum Gericht erhob, allen Demütigen auf Erden zu helfen.

Lobpreis und Dank für den Sieg

11 Denn auch der Zorn des Menschen muß dich preisen. Mit dem Rest des Zornes umgürtest du dich.

12 So legt denn ab Gelübde! Bringt sie dar eurem Gott, dem Herrn, ihr alle um ihn her, bringt dar dem Furchtgebietenden Gaben!

13 Er demütigt der Fürsten Hochmut und schreckt der Erde Könige.

