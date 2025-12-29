Schöningh’sche Bibel

Der Mensch, Abglanz der Herrlichkeit Gottes

1 [Dem Chormeister, nach dem Kelterlied; ein Psalm von David. ]

2 Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der weiten Erde! Du, dessen Herrlichkeit preisen die Himmel,

3 der Kinder und Säuglinge Mund: Du hast dir ein Bollwerk erstellt, deinen Feinden zum Trotz, damit verstummen die Gegner und Hasser.

4 Sehe ich den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du befestigt:

5 Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, der Erdensohn, dass du ihn ansiehst?

6 Zu einem beinahe göttlichen Wesen hast du ihn gemacht, ihn gekrönt mit Hoheit und Glanz,

7 zum Herrscher über das Werk deiner Hände hast du ihn gesetzt, ihm alles gelegt zu Füßen:

8 die Schafe und Rinder und Tiere des Feldes,

9 die Vögel des Himmel, die Fische der Flut, was immer dahinzieht auf den Pfaden des Meeres.

10 Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der weiten Erde!

