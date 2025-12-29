Schöningh’sche Bibel

Gebet um Wiederherstellung Israels

1 [Dem Chormeister; nach der Melodie: „Lilien“; ein Zeugnis; ein Psalm von Asaf. ]

Bitte um Gottes Eingreifen

2 Hirt Israels, habe acht! Der du Josef hütest wie eine Herde, der du thronst über den Kerubim, strahle auf.

3 Vor Efraim, Benjamin und Manasse laß erwachen deine Kraft! Zieh aus, uns zu retten!

4 Gott, wende unser Los! Laß leuchten dein Antlitz! Dann finden wir Heil.

Klage über das Elend des Volkes

5 Herr, Gott der Himmelsheere, wie lange willst du noch zürnen trotz deines Volkes Flehen?

6 Mit Tränenbrot hast du es gespeist, es überreich getränkt mit Tränen.

7 Für unsere Nachbarn machst du uns zum Hader. Es verlachen uns unsere Feinde.

8 Ob Gott der Himmelsheere, wende unser Los! Laß leuchten dein Antlitz! Dann finden wir Heil.

Das Gleichnis vom Weinstock

9 Aus Ägypten hobst du einen Weinstock aus, Völker vertriebst du und pflanztest ihn ein.

10 Du schafftest ihm Raum. Da faßte er Wurzeln. Weit über das Land dehnte er sich aus:

11 Er bedeckte Berge mit seinem Schatten, mit seinen Ranken die Zedern Gottes.

12 Seine Reben streckte er bis zum Meer und bis zum Strom seine Triebe.

13 Was hast du nun sein Gehege zerstört, dass ihn zerpflückt, wer des Weges daherkommt,

14 dass ihn der Eber des Waldes verwüstet, ihn beweiden die Tiere des Feldes?

15 O Gott der Himmelsheere, vom Himmel schau wieder herab! Blick her! Trage Sorge um diesen Weinstock,

16 um den Setzling, den deine Rechte gepflanzt, um den Schößling, den du dir großzogst!

17 Wie Unrat ist er vom Feuer verbrannt. - Sie sollen vor deinem Zornblick vergehen!

Bitte um neues Leben

18 Doch deine Hand möge ruhen auf dem Mann deiner Rechten, dem Menschensohn, den du dir großzogen!

19 Dich wollen wir nicht mehr verlassen. Belebe uns! Dann preisen wir deinen Namen.

20 Herr, Gott der Himmelsheere, wende unser Los! Laß leuchten dein Antlitz! Dann finden wir Heil.

