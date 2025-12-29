Schöningh’sche Bibel

Mahnungen und Lehren am Laubhüttenfest

1 [Dem Chormeister; nach der Melodie von Gat; von Asaf. ]

Aufforderung zu froher Feier

2 Jauchzt laut Gott, unserer Stärke! Jubelt zu Jakobs Gott!

3 Stimmt an den Gesang! Schlagt die Pauken, die liebliche Zither, die Harfe dazu!

4 Stoßt in die Posaune am Neumond und am Vollmond, am Tag unseres Festes!

5 So ist es ja Satzung für Israel, so Weisung von Jakobs Gott.

Gedenken der Befreiung aus Ägypten Fron

6 Als Gesetz hat er es festgelegt in Josef, als er gegen das Land Ägypten zog. - Worte hörte ich, die ich noch nie vernommen:

7 „Ich machte frei von Lasten seine Schultern. Seine Hände machte des Lastkorbs ich ledig.

8 Du riefst zu mir in Drangsal und ich rettete dich. Ich erhörte dich aus der donnernden Wolke. Am Wasser von Meriba prüfte ich dich.

Gedenken der Gesetzgebung am Sinai

9 Höre, mein Volk, ich will dich warnen! Ach, Israel, hörtest du doch auf mich!

10 Kein anderer Gott soll unter dir sein! Keinem fremden Gott sollst du dich neigen!

11 Ich, der Herr, bin dein Gott, der aus dem Land Ägypten dich führte! Tu deinen Mund auf: ich fülle ihn!“

Des Volkes Abfall

12 Mein Volk aber hat meinem Ruf nicht gehorcht. Israel tat nicht nach meinem Willen.

13 Da gab ich sie hin dem verhärtetem Sinn ihres Herzens, ließ sie folgen dem eigenen Rat.

Gottes Lohn im Fall reuiger Rückkehr

14 Ach, wenn doch mein Volk hören wollte auf mich, wenn doch Israel einhielte meine Wege!

15 Wie bald hätte ich bezwungen seine Feinde, auf seine Gegner gelegt meine Hand!

16 Da müßten sich beugen die Hasser des Herrn; ihr Verhängnis dauerte ewig.

17 Mit dem besten Weizen wollt< ich es nähren, mit Honig vom Felsen es laben.

