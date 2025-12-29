Psalmen, Kapitel 82

Gott Gericht über pflichtvergessene Richter

1 [Ein Psalm von Asaf. ] - Gott erhebt sich in der Gottesversammlung, hält Gericht im Kreis der Götter.

2 „Wie lange wollt ihr ungerecht richten, Partei ergreifen für die Frevler?

3 Schafft Recht den Geringen und Verwaisten! Verhelft zum Recht den Armen und Bedrückten!

4 Errettet den Niederen und den Schwachen! Befreit sie aus Frevlerhand!“

5 Doch sie beachten es nicht und sehen es nicht ein. Im Finstern tappen sie weiter. - Es wanken alle Festen der Erde.

6 Ich sagte: „Wohl seid ihr Götter; ihr alle seid Söhne des Höchsten. -

7 Doch sterben müßt ihr wie Menschen, müßt fallen wie einer der Fürsten!“ -

8 Gott, erhebe dich! Richte die Erde! Denn als Erbteil besitzt du alle Völker.

