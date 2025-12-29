Schöningh’sche Bibel

Gebet in schwerer Kriegsnot

1 [Ein Lied; ein Psalm von Asaf. ]

Die verbündeten Feinde

2 Gott, schweige nicht! Bleibe nicht stumm! Sei nicht still, o Gott!

3 Denn siehe: es toben deine Feinde. Stolz heben das Haupt, die dich hassen.

4 Deinem Volk zum Schaden schmieden sie Pläne. Gegen deine Schützlinge halten sie Rat.

5 Sie sagen: „Kommt! Aus den Völkern vertilgen wir sie, dass niemand mehr gedenkt Israels Namens!“

6 Ja, einmütig haben sie es so geplant, einen Bund gegen dich geschlossen:

7 Die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hagariter,

8 Gebal, Ammon und Amalek, die Philister mitsamt den Tyrern.

9 Selbst Assur trat ihnen bei. Lots Söhnen liehen sie den Arm.

Gottes früherer Beistand im Kampf

10 Tu an ihnen wie an Midian, wie an Sisera, wie an Jabin am Bach Kischon!

11 Sie wurden vernichtet bei En-Dor, für das Ackerland wurden sie zum Dünger.

12 Mache ihre Edlen wie Oreb und Seeb, wie Sebach und Zalmunna all ihre Fürsten,

13 die sprachen: „lasst uns erobern Gottes Land!“

Bitte um weiteren Beistand

14 Mein Gott, der Raddistel mache sie gleich, der Spreu vor dem Wind!

15 Wie das Feuer, das den Wald erfaßt, die Flamme, die entzündet Berge,

16 so hetze sie mit deinem Wetter, so schrecke sie mit deinem Sturm!

17 Mit Schande mögest du ihr Antlitz bedecken, damit sie deinen Namen suchen, o Herr!

18 Sie seien beständig in Scham und in Angst! Sie mögen schmachvoll verderben!

19 Dann werden sie einsehen: dein Name ist „Herr“, nur du bist in aller Welt der Höchste.

