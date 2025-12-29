Schöningh’sche Bibel

Gebet um das verheißene Heil

1 [Dem Chormeister; ein Psalm von den Korachitern. ]

Gottes Gnade in der Vergangenheit

2 Begnadet hast du dein Land, o Herr, Jakobs Schicksal gewendet.

3 Hinweggenommen hast du deines Volkes Schuld, zugedeckt all seine Sünden.

4 Zurückgezogen hast du all deinen Grimm, von der Glut deines Zornes gelassen.

Die gegenwärtige Not

5 Stelle uns wieder her, o Gott, unser Retter! Laß ab von deinem Unmut gegen uns!

6 Willst du uns zürnen für ewige Zeiten, deinen Grimm hinziehen von Geschlecht zu Geschlecht?

7 Willst du uns nicht aufs neue beleben, damit dein Volk sich deiner erfreut?

8 Laß uns, o Herr, deine Gnade erfahren und schenke uns dein Heil!

Gottes beglückende Zusage für die Zukunft

9 Hören will ich, was Gott, der Herr, verheißt: Frieden sagt er an für sein Volk und all seine Frommen, für alle, die nicht mehr töricht handeln.

10 Sein Heil ist, fürwahr, denen nahe, die ihn fürchten: Unserem Land wird herrliches Glück zuteil.

11 Da werden sich Huld und Treue begegnen, da werden Gerechtigkeit und Frieden sich küssen.

12 Die Treue wird aus der Erde sprießen, vom Himmel blickt hernieder Gerechtigkeit.

13 Fürwahr, der Herr wird Gutes uns bescheren, und unser Land bringt seinen Ertrag.

14 Gerechtigkeit zieht vor ihm her und Frieden folgt der Spur seiner Schritte.

© Christoph Wollek