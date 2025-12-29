Schöningh’sche Bibel

Gebet in der Not

Ruf des Vertrauens

1 [Ein Gebet von David. ] - Neige dein Ohr, o Herr! Höre auf mich! Denn elend bin ich und arm. Behüte mein Leben!

2 Ich bin dir ja lieb. Stehe bei, mein Gott, deinem Knecht, der sich auf dich verläßt!

3 Sei mir gnädig, Allmächtiger! Denn den ganzen Tag rufe ich zu dir.

4 Erfreue das Herz deines Knechtes, da ich zu dir, Allmächtiger, mein Herz erhebe.

5 Denn du, Herr, bist gütig, geneigt zum Verzeihen, reich an Gnade für alle, die zu dir rufen.

6 So vernimm mein Gebet, o Gott! Merke auf mein lautes Flehen!

7 Am Tag meiner Drangsal rufe ich zu dir; denn du wirst mich erhören.

Gottes Hoheit und Macht

8 Keiner ist unter den Göttern dir gleich, Allmächtiger. Nichts kommt deinen Taten gleich.

9 Alle Völker, die du geschaffen, kommen herzu, fallen vor dir, Allmächtiger, nieder; deinem Namen erweisen sie Ehre.

10 Denn du bist groß und wirkst große Wunder: Nur du allein bist Gott!

11 Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich ihn wandle in Treue zu dir! Richte mein Herz auf das eine: deinen Namen zu fürchten.

Dank und Bitte

12 Dann will ich dir, allmächtiger Gott, von ganzem Herzen danken, und immerdar preisen deinen Namen:

13 „Ja, groß ist gegen mich deine Gnade: Aus der Unterwelt Tiefen hast du mein Leben errettet!“

14 O Gott, Stolze stehen gegen mich auf. Die Rotte der Gewalttätigen trachtet mir nach dem Leben. - Sie haben dich nicht vor Augen.

15 Doch du, Allmächtiger, bist ein Gott voll Erbarmen und Gnade, voll Langmut, reich an Güte und Treue.

16 Wende dich zu mir! Erbarme dich meiner! Gib deinem Knecht deine Kraft! Hilf dem Sohn deiner Magd!

17 Wirke ein Zeichen zum Guten an mir, laß zu ihrer Beschämung die, die mich hassen, sehen, wie du, o Herr, Hilfe und Trost mir gebracht.

© Christoph Wollek