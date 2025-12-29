Psalmen, Kapitel 87

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Schöningh’sche Bibel
  4. Psalmen
  5. Kapitel 87

Psalm 87

Schöningh’sche Bibel online lesen

Schöningh’sche Bibel

Die künftige Hauptstadt aller Völker

1 [Ein Psalm von den Korachitern; ein Lied. ] - Was er gegründet auf heiligen Bergen,

2 das liebt der Herr: Die Tore Zions mehr als alle Wohnstätten Jakobs.

3 Herrliches weiß man zu künden von dir, du Gottesstadt:

4 „Rahab und Babel zähle ich zu denen, die mich bekennen. Siehe da, Philister und Tyrer und das Volk von Kusch: Sie sind dort geboren!

5 Und nennen wird man Zion: >Mutter<; und man wird sagen - >Dort sind sie Mann für Mann alle geboren. Er selbst, der Höchste, hat es gegründet<.“

6 Wenn der Herr die Völker verzeichnet, schreibt er: „Der da ist dort geboren“.

7 Und sie werden tanzen und singen: „In dir sind all meine Quellen.“

© Christoph Wollek

Videos zu Psalm 87 (SCH)

https://www.bibeltv.de/bibelthek/SCH/ps-87 [gedruckt am 29.12.2025]