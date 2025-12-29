Schöningh’sche Bibel

Die künftige Hauptstadt aller Völker

1 [Ein Psalm von den Korachitern; ein Lied. ] - Was er gegründet auf heiligen Bergen,

2 das liebt der Herr: Die Tore Zions mehr als alle Wohnstätten Jakobs.

3 Herrliches weiß man zu künden von dir, du Gottesstadt:

4 „Rahab und Babel zähle ich zu denen, die mich bekennen. Siehe da, Philister und Tyrer und das Volk von Kusch: Sie sind dort geboren!

5 Und nennen wird man Zion: >Mutter<; und man wird sagen - >Dort sind sie Mann für Mann alle geboren. Er selbst, der Höchste, hat es gegründet<.“

6 Wenn der Herr die Völker verzeichnet, schreibt er: „Der da ist dort geboren“.

7 Und sie werden tanzen und singen: „In dir sind all meine Quellen.“

© Christoph Wollek