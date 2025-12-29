Schöningh’sche Bibel

Bitte um Sieg über äußere Feinde

1 [Dem Chormeister; nach der Melodie: „Stirb für den Sohn!“; ein Psalm von David. ]

Dank für Gottes Gericht über die Feinde

2 Von ganzem Herzen will ich, Herr, dir danken! All deine Wunder will ich verkünden!

3 Will frohlocken und über dich mich freuen, will deinen Namen besingen, du Höchster!

4 Denn zurückgewichen sind meine Feinde. Sie kamen zu Fall. - Durch dich gingen sie zugrunde.

5 Du hast ja meine Sache geführt und Recht mir verschafft, hast auf dem Thron als gerechter Richter gesessen.

6 Den Völkern hast du gedroht, die Frevler vernichtet, ihre Namen hast du für immer und ewig getilgt.

7 Der Feind ist vernichtet, zertrümmert für immer! Ihre Städte zerstört! Dahin ihr Gedenken!

Gott, der Richter der Welt

8 Der Herr thront auf ewig. Zum Gericht hat er aufgestellt seinen Thron.

9 Gerecht wird er den Erdkreis richten, den Völkern das Urteil sprechen nach Gebühr.

10 So wird der Herr den Bedrückten zum Hort, zur Burg für die Zeiten der Drangsal.

11 Dir vertrauen, die deinen Namen kennen, o Herr; denn du verläßt nie die, die dich suchen.

12 Lobsingt dem Herrn, der auf Zion thront! Macht kund seine Taten den Völkern!

13 Als Rächer der Blutschuld nahm er der Armen sich an, er überhört nicht ihr Schreien.

Bitte um weitere Hilfe

14 Sei mir gnädig, Herr! Sieh, wie ich leide! Vor meinen Feinden errette mich! Hebe mich empor aus den Toren des Todes!

15 Damit ich in Zions Toren deine Taten verkünde und frohlocke über deine Hilfe.

16 Gestürzt sind die Völker in die Gruben, die selbst sie gegraben. Im Netz, das sie stellten, hat ihr Fuß sich verfangen.

17 Der Herr tat sich kund und hielt Gericht: Im Werk seiner Hände hat sich verstrickt der Frevler!

18 Zur Unterwelt fahren die Frevler hinab, alle Völker, die Gott vergessen!

19 Denn nicht für immer wird des Armen vergessen, nicht auf ewig enttäuscht wird des Elenden Hoffnung.

20 Erhebe dich Herr! Dir trotze kein Mensch! Dem Gericht sollen vor dir die Völker verfallen!

21 Herr, jage Furcht ein den Völkern; dass sie nur Menschen sind, laß sie erkennen!

© Christoph Wollek