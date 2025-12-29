Schöningh’sche Bibel

Das vierte Buch der Psalmen (Ps 90-106)

Zuflucht beim ewigen Gott

Der ewige Gott

1 [Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. ] - Allmächtiger, du bist uns Zuflucht! Du warst es durch alle Zeiten!

2 Bevor die Berge entstanden, bevor du hervorgebracht die Erde und die Welt, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Der vergängliche Mensch

3 Du führst den Menschen zum Staub zurück und sprichst: „Ihr Menschenkinder, kommt zurück!“

4 Ja, in deinen Augen sind tausend Jahre wie der gestrige Tag, der vorbeiging, wie eine Wache in der Nacht.

5 Wie den Traum am Morgen nimmst du die Menschen hinweg. Sie sind wie das Gras, das keimt,

6 das am Morgen blüht und sproßt und am Abend gemäht wird und verdorrt.

Der sündige Mensch

7 So schwinden wir dahin vor deinem Zorn und werden vor deinem Grimm geknickt.

8 Du stellst unser böses Tun dir vor Augen. Unsere heimliche Schuld vor deines Antlitzes Licht.

9 So eilen all unsere Tage in deinem Zorn dahin. Unsere Jahre schwinden wie ein Gedanke.

10 Die Zeit unseres Lebens währt siebzig Jahre und achtzig Jahre, wenn es hoch kommt. Und doch ist ihr Gewinn nur Mühsal und Plage; denn schnell geht es vorbei, und wir schwinden dahin.

11 Wer erkennt die Gewalt deines Zornes und deines Grimms, wie es die Furcht vor dir verlangt?

12 So lehre uns, unsere Tage zu zählen, dass wir gewinnen ein weises Herz!

Bitte um Gnade

13 Wende dich, Herr, uns wieder zu! Wie lange willst du noch säumen? Erbarme dich deiner Knechte!

14 Mit deiner Huld erquicke uns bald, damit wir jubeln und all unserer Tage uns freuen!

15 Gib uns Freude für die Tage, da du uns beugtest, für die Jahre, da wir das Unglück sahen!

16 An deinen Knechten möge dein Walten sich zeigen, deine Herrlichkeit an ihren Kindern!

17 Des Herrn, unseres Gottes, Güte möge über uns walten! Laß für uns gedeihen unserer Hände Werk! Ja, gib Gedeihen dem Werk unserer Hände!

