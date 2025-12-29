Schöningh’sche Bibel

Gottes gerechtes, huldreiches Walten

1 [Ein Psalm; ein Lied für den Sabbat. ]

Freudiger Dank

2 Köstlich ist es, den Herrn zu loben, deinem Namen, o Höchster, zu singen,

Das Glück der Frommen

3 deine Huld am Morgen und deine Treue bei Nacht zu künden

4 zur zehnsaitigen Laute, zur Harfe, zu der Zither Klang.

Jubel über Gottes Walten

5 Denn durch dein Tun erfreust du mich, Herr. Ich juble zum Werk deiner Hände.

6 Wie groß, Herr, sind deine Taten, wie unergründlich deine Pläne!

7 Nur der Unverständige erkennt es nicht. Nur wer töricht, kann es nicht begreifen:

Gottes vergeltende Gerechtigkeit gegenüber den Frevlern

8 Wohl schießen die Frevler auf wie das Gras, in Blüte stehen alle Übeltäter, doch zum Verderben sind sie bestimmt für immer.

9 Du aber bist hoch erhaben: Herr bist du in Ewigkeit.

10 Denn siehe, deine Feinde, o Herr, ja, deine Feinde verschwinden; zerstreut werden alle Übeltäter.

Gottes Hilfe für die Gerechten

11 Wie des Wildstiers machtest du groß meine Kraft. Salbtest mich mit frischem Öl.

12 Stolz schaut mein Auge auf meine Gegner herab. Mein Ohr hört vom Sturz der Frevler, die gegen mich standen.

13 Der Gerechte aber sproßt wie die Palme, wächst empor gleich der Zedern vom Libanon,

14 die eingepflanzt sind im Haus des Herrn, aufsprießen in unseres Gottes Höfen;

15 noch im Alter tragen sie reiche Frucht, sind saftvoll und grün.

16 So künden sie: Gerecht ist der Herr. Mein Fels ist er. An ihm ist kein Tadel.

© Christoph Wollek