Schöningh’sche Bibel

Gottes Hoheit und Macht

1 Der Herr ist König, mit Hoheit bekleidet; mit Kraft hat sich gegürtet der Herr. - Fest steht der Erdkreis, ohne zu wanken.

2 Fest steht von jeher dein Thron! Von Ewigkeit her bist du!

3 Ströme erhoben sich, o Herr, Ströme erhoben ihr Tosen, Ströme erhoben ihr Brausen:

4 Doch gewaltiger als das Donnern gewaltiger Wasser, erhabener noch als das brausende Meer ist erhaben der Herr in der Höhe.

5 Gar verläßlich ist deiner Verheißung Wort. Heiligkeit gebührt deinem Haus, o Herr, für alle Zeiten.

© Christoph Wollek