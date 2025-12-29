Schöningh’sche Bibel online lesen
Gottes Hoheit und Macht
1 Der Herr ist König, mit Hoheit bekleidet; mit Kraft hat sich gegürtet der Herr. - Fest steht der Erdkreis, ohne zu wanken.
2 Fest steht von jeher dein Thron! Von Ewigkeit her bist du!
3 Ströme erhoben sich, o Herr, Ströme erhoben ihr Tosen, Ströme erhoben ihr Brausen:
4 Doch gewaltiger als das Donnern gewaltiger Wasser, erhabener noch als das brausende Meer ist erhaben der Herr in der Höhe.
5 Gar verläßlich ist deiner Verheißung Wort. Heiligkeit gebührt deinem Haus, o Herr, für alle Zeiten.
