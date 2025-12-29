Schöningh’sche Bibel

>Danket dem Herrn! Hört seine Stimme!<

1 Kommt, lasst uns jubeln dem Herrn! lasst uns jauchzen dem Fels unseres Heiles!

2 lasst uns mit Dank vor sein Angesicht treten, ihm entgegenjauchzen mit Liedern!

3 Denn ein großer Gott ist der Herr, ein König, größer als alle Götter.

4 In seiner Hand sind die Tiefen der Erde. Die Gipfel der Berge sind sein.

5 Sein ist das Meer - er hat es geschaffen -, und das Festland - das gestaltet seine Hand.

6 Kommt, lasst uns anbetend niederfallen, uns niederknien vor dem Herrn, der uns schuf.

7 Denn er ist unser Gott. Und wir sind das Volk, das er weidet, die Herde, von seiner Hand geführt. Oh, hörtet ihr doch heute auf seine Stimme!

8 „Verhärtet euer Herz nicht wie in Meriba, wie in der Wüste am Tag von Massa,

9 wo eure Väter mich versucht und geprüft, obwohl sie geschaut hatten meine Taten!

10 Vierzig Jahre hatte ich Abscheu vor diesem Geschlecht. Ich sprach: >Sie sind ein Volk mit irrendem Herzen, denn sie achten nicht auf meine Wege.>

11 So schwur ich voll Zorn: >Sie sollen nicht einziehen in das Land meiner Ruhe!<“

© Christoph Wollek