Schöningh’sche Bibel

>Der Herr kommt, die Erde zu richten<

Kündet sein Heil alles Völkern

1 Singt dem Herrn ein neues Lied! Singt dem Herrn, alle Lande!

2 Singt dem Herrn! Lobpreist seinen Namen! Von Tag zu Tag verkündet sein Heil!

3 Tut den Völkern seine Herrlichkeit kund, jeglichem Volk seine Wunder!

Groß ist der Herr

4 Denn groß ist der Herr, alles Lobes würdig, furchtbar vor allen Göttern.

5 Denn Nichtse sind alle Götter der Völker, der Herr aber hat den Himmel erschaffen.

6 Pracht und Hoheit strahlt von ihm aus. Preis und Jubel füllen sein Heiligtum.

Ehret den Herrn!

7 Bringt dem Herrn, ihr Stämme der Völker, bringt dem Herrn Ehre und Preis!

8 Bringt dar dem Herrn den Ruhm seines Namens! Tragt Opfergaben herbei, tretet ein in seine Höfe!

9 Neigt euch vor dem Herrn in heiligem Schmuck! Alle Welt soll vor ihm beben!

Der Herr ist König und Richter

10 Verkündet den Völkern: „Der Herr ist König.“ - Festgegründet hat er den Erdkreis - er wird nicht wanken. Die Völker richtet er gerecht.

11 Der Himmel jubelt. Die Erde jauchzt. Es tost das Meer und was es erfüllt.

12 Es jauchzt die Flur und was auf ihr wächst. Auch alle Bäume des Waldes sollen jubeln

13 vor dem Herrn, wenn er kommt. Denn er kommt, die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis gerecht und die Völker in seiner Treue.

