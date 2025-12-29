Schöningh’sche Bibel

Gott, der Herrscher, Richter und Retter der Welt

1 Der Herr ist König. Des jauchze die Erde! Die vielen Inseln sollen sich freuen!

2 Wolken und Dunkel sind um ihn her. Recht und Gerechtigkeit sind die Stützen seines Thrones.

3 Feuer läuft vor ihm her, rafft ringsum weg seine Feinde.

4 Seine Blitze erhellen den Erdkreis. Die Erde sieht es und bebt.

5 Berge zerrinnen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrn der ganzen Welt.

6 Seine Gerechtigkeit künden die Himmel, und alle Völker schauen seinen Glanz.

7 Alle, die Bildern dienen, werden zuschanden, alle, die nichtiger Götzen sich rühmen; alle Götter sinken vor ihm in den Staub!

8 Doch Zion hört es und freut sich. Es jauchzen Judas Töchter wegen deiner Gerichte, o Herr.

9 Du Herr, bist ja in aller Welt der Höchste, du überragst alle Götter.

10 Die ihr den Herrn liebt, hasset das Böse! Er schirmt das Leben seiner Frommen und entreißt sie den Händen der Frevler.

11 Ein Licht erstrahlt den Gerechten und Freude den redlichen Herzen.

12 Freut euch des Herrn, ihr Gerechten! Preist seinen heiligen Namen!

