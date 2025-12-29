Psalmen, Kapitel 98

Psalm 98

Der Herr aller Völker

Aufruf des Volkes Israel zum Lob Gottes

1 [Ein Psalm. ] - Singt dem Herrn ein neues Lied; denn Wunder hat er getan. Es half ihm seine Rechte, sein heiliger Arm.

2 Kund tat der Herr sein hilfreiches Tun, enthüllte sein Heil vor den Augen der Völker,

3 war eingedenk seiner Gnade und Treue gegen Israels Haus. - Nun schauen alle Enden der Erde das Heil unseres Gottes.

Aufruf der Heidenvölker zum Lobpreis des Herrn

4 Jauchzt dem Herrn, alle Lande! Brecht aus in Jubel, jauchzt und spielt!

5 Spielt dem Herrn auf der Zither, auf der Zither mit Liedergesang!

6 Mit Trompeten und Hörnerschall jauchzt vor dem König, dem Herrn!

Aufruf der Schöpfung

7 Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen!

8 Beifall sollen klatschen die Ströme. Ihr Berge, stimmt ein in den Jubel

9 vor dem Herrn, wenn er kommt, die Erde zu richten! Er richtet den Erdkreis gerecht, wie es billig ist, die Völker.

© Christoph Wollek

