Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Der Herr aller Völker
Aufruf des Volkes Israel zum Lob Gottes
1 [Ein Psalm. ] - Singt dem Herrn ein neues Lied; denn Wunder hat er getan. Es half ihm seine Rechte, sein heiliger Arm.
2 Kund tat der Herr sein hilfreiches Tun, enthüllte sein Heil vor den Augen der Völker,
3 war eingedenk seiner Gnade und Treue gegen Israels Haus. - Nun schauen alle Enden der Erde das Heil unseres Gottes.
Aufruf der Heidenvölker zum Lobpreis des Herrn
4 Jauchzt dem Herrn, alle Lande! Brecht aus in Jubel, jauchzt und spielt!
5 Spielt dem Herrn auf der Zither, auf der Zither mit Liedergesang!
6 Mit Trompeten und Hörnerschall jauchzt vor dem König, dem Herrn!
Aufruf der Schöpfung
7 Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen!
8 Beifall sollen klatschen die Ströme. Ihr Berge, stimmt ein in den Jubel
9 vor dem Herrn, wenn er kommt, die Erde zu richten! Er richtet den Erdkreis gerecht, wie es billig ist, die Völker.
© Christoph Wollek