Schöningh’sche Bibel

Der heilige Gott

der Herrscher über die Völker

1 Der Herr ist König: Die Völker beben. Er thront auf den Kerubim. Es wankt die Erde.

2 Groß ist auf Zion der Herr, erhaben über alle Völker.

3 Preisen sollen sie deinen großen, furchtbaren Namen: denn er ist heilig.

Begründer des Rechts

4 Der starke König ist ein Freund des Rechts. Die Rechtsordnung hast du begründet, hast Recht und Gerechtigkeit in Jakob geschaffen.

5 Lobpreist den Herrn, unseren Gott! Beugt euch zum Schemel seiner Füße! Heilig ist der Herr!

Des heiligen Gottes Gnade und Gericht in Israels Geschichte

6 Mose und Aaron sind unter seinen Priestern, Samuel unter seines Namens Bekennern. Sie riefen zum Herrn, und er hat sie erhört,

7 In der Wolkensäule hat er zu ihnen gesprochen. Sie haben seine Gebote bewahrt, das Gesetz, das er ihnen gegeben.

8 Herr, unser Gott, du hast sie erhört. Ein verzeihender Gott bist du ihnen gewesen - doch auch ein Rächer für ihre Vergehen.

9 Lobpreist den Herrn, unseren Gott! Neigt euch zu seinem heiligen Berg! Denn der Herr, unser Gott, ist heilig!

© Christoph Wollek