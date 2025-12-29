Psalmen, Kapitel 99

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Schöningh’sche Bibel
  4. Psalmen
  5. Kapitel 99

Psalm 99

Schöningh’sche Bibel online lesen

Schöningh’sche Bibel

Der heilige Gott

der Herrscher über die Völker

1 Der Herr ist König: Die Völker beben. Er thront auf den Kerubim. Es wankt die Erde.

2 Groß ist auf Zion der Herr, erhaben über alle Völker.

3 Preisen sollen sie deinen großen, furchtbaren Namen: denn er ist heilig.

Begründer des Rechts

4 Der starke König ist ein Freund des Rechts. Die Rechtsordnung hast du begründet, hast Recht und Gerechtigkeit in Jakob geschaffen.

5 Lobpreist den Herrn, unseren Gott! Beugt euch zum Schemel seiner Füße! Heilig ist der Herr!

Des heiligen Gottes Gnade und Gericht in Israels Geschichte

6 Mose und Aaron sind unter seinen Priestern, Samuel unter seines Namens Bekennern. Sie riefen zum Herrn, und er hat sie erhört,

7 In der Wolkensäule hat er zu ihnen gesprochen. Sie haben seine Gebote bewahrt, das Gesetz, das er ihnen gegeben.

8 Herr, unser Gott, du hast sie erhört. Ein verzeihender Gott bist du ihnen gewesen - doch auch ein Rächer für ihre Vergehen.

9 Lobpreist den Herrn, unseren Gott! Neigt euch zu seinem heiligen Berg! Denn der Herr, unser Gott, ist heilig!

© Christoph Wollek

Videos zu Psalm 99 (SCH)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/SCH/ps-99 [gedruckt am 29.12.2025]