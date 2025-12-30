Sacharja 1

Schöningh’sche Bibel

Das Buch Sacharja

Das Kommen des neuen Gottesreiches

Einleitung: Mahnung zur Buße

1 Im achten Monat, in zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an den Propheten Sacharja, den Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos:

2 „Heftig war der Herr gegen eure Väter erzürnt.

3 Sage nun zu ihnen: >So spricht der Herr der Heerscharen: Bekehrt euch zu mir<, - Spruch des Herrn der Heerscharen- >so werde auch ich mich wieder zu euch kehren<, spricht der Herr der Heerscharen!

4 >Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zugerufen haben: So spricht der Herr der Heerscharen: Bekehrt euch von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten! Aber sie hörten nicht und achteten nicht auf mich<, - Spruch des Herrn.

5 >Eure Väter - wo sind sie nun? Und die Propheten - leben sie ewig?

6 Doch meine Worte und Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten aufgetragen habe, - sind sie nicht eingetroffen bei euren Vätern, so dass sie sich bekehrten und sagten: Wie der Herr der Heerscharen beschlossen hatte, nach unserem Wandel und Tun mit uns zu verfahren, so ist er auch wirklich mit uns verfahren?<“

Visionen vom Gottesreich

7 Am 24. Tag des elften Monats, das ist der Monat Schebat, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an den Propheten Sacharja, den Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos, auf diese Weise:

Erste Vision: Die vier Reiter

8 Ich hatte während der Nacht eine Vision: Siehe, da war ein Mann, der auf einem roten Pferd ritt. Er hielt zwischen den Myrten im Talgrund, und hinter ihm standen rotbraune, schwarze, gescheckte und weiße Pferde.

9 Ich fragte: „Wer sind diese, mein Herr?“ Der Engel, der mit mir redete, gab mir zur Antwort: „Ich will dir zeigen, wer diese sind.“

10 Da gab der Mann, der zwischen den Myrten hielt, zur Antwort: „Das sind jene, die der Herr ausgesandt hat, die Erde zu durchstreifen.“

11 Diese aber antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt: „Wir haben die Erde durchstreift, und siehe, die ganze Erde ist ruhig und still.“

12 Der Engel des Herrn erwiderte: „Herr der Heerscharen, wann willst du dich endlich Jerusalems und der Städte Judas erbarmen, denen du siebzig Jahre schon zürnst?“

13 Und der Herr gab dem Engel, der mit mir redete, freundliche, trostvolle Worte zur Antwort.

Der Wiederaufbau Jerusalems

14 Da sprach der Engel, der mit mir redete, zu mir: „Verkünde: >So spricht der Herr der Heerscharen: Ich brenne vor Eifer für Jerusalem, mit großem Eifer trete ich für Zion ein.

15 Doch zürne ich auch mit grimmigem Zorn über die stolzen Völker, die, als ich ein wenig zürnte, noch mitgeholfen zum Unheil.

16 Darum spricht der Herr: Voll Erbarmen wende ich mich Jerusalem zu: Mein Tempel soll dort wieder aufgebaut werden<, - Spruch des Herrn der Heerscharen - >und die Meßschnur soll ausgespannt werden über Jerusalem!<

17 Ferner verkünde: >So spricht der Herr der Heerscharen: Meine Städte sollen aufs neue überfließen von Segen. Der Herr wird sich Zions aufs neue erbarmen und Jerusalem wieder erwählen.<“

