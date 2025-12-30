Sacharja 10

Schöningh’sche Bibel

Die Vernichtung der Gottesfeinde

Gott als alleiniger Heilspender

1 Bittet den Herrn um Regen zu des Spätregens Zeit! Denn der Herr ist es, der die Wetterwolken schafft und ihnen Regen gibt für jedes Gewächs auf dem Feld.

2 Die Terafim aber reden nur Lüge. Die Wahrsager schauen nur Trug. Sie verkünden nichtige Träume, sie spenden windigen Trost. Darum mussten sie fortziehen wie eine Herde; weil kein Hirt sie weidet, sind sie im Elend.

Der Sieg der Gottesstreiter

3 „Mein Zorn ist entbrannt auf die Hirten. Die Leitböcke suche ich heim. Denn der Herr der Heerscharen sucht heim seine Herde. Judas Haus macht er im Krieg sich zum Prachtroß.

4 Aus Judas Haus stammt der Eckstein, aus ihm der Zeltpflock, aus ihm der Bogen des Krieges, aus ihm alle Führer des Heeres.

5 Sie werden wie Helden sein, die im Kampf den Feind niedertreten wie Unrat der Gassen. Sie kämpfen; denn der Herr ist mit ihnen. Zuschanden werden Reiter und Roß.

Die Befreiung und Sammlung des zerstreuten Gottesvolkes

6 Das Haus Juda mache ich stark. Dem Haus Josef schenke ich Hilfe. Ich führe sie heim und erbarme mich ihrer; sie sind mir, als hätte ich nie sie verworfen. Denn ich bin der Herr, ihr Gott, und will sie erhören.

7 Die von Efraim werden wie Helden sein, und wie vom Wein wird froh sein ihr Herz. Ihre Kinder werden es freudig sehen. Ihr Herz wird jubeln im Herrn.

8 Ich locke sie an und führe sie zusammen, denn sie will ich erlösen. So zahlreich, wie sie vordem gewesen, werden sie sein.

9 Ich habe sie unter die Völker zerstreut. Aber im fernen Land werden sie meiner gedenken. Sie bleiben am Leben mit ihren Söhnen und kehren dann heim.

10 Ich führe sie heim aus dem Land Ägypten, aus Assur sammle ich sie. Nach Gilead und zum Libanon will ich sie bringen. Nicht Raum genug wird für sie dasein.

11 Wenn sie durch das Meer von Ägypten ziehen, schlägt der Herr die Wogen im Meer. Die Tiefen des Nils vertrocknen. Gebrochen wird Assurs Stolz. Ägyptens Zepter muß weichen.

12 Ich will sie stärken im Herrn: Sie wandeln in seinem Namen“, - Spruch des Herrn.

