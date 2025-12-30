Sacharja 12

Schöningh’sche Bibel

Verfolgung und Rettung der Gottesgemeinde

Vergeblicher Ansturm gegen Jerusalem

1 Ausspruch: - Wort des Herrn über Israel. Spruch des Herrn, der den Himmel ausgespannt, die Erde gegründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren geschaffen:

2 „Siehe, ich mache Jerusalem zur Schwelle des Strauchelns für alle Völker im Umkreis; das gilt auch für Juda, wenn man Jerusalem belagert.

3 An jenem Tag mache ich Jerusalem für alle Völker zum Stein, den man hochzustemmen versucht. Alle, die ihn heben, werden sich wund daran ritzen. Gegen Jerusalem tun sich alle Völker der Erde zusammen.

4 An jenem Tag“ - Spruch des Herrn - „werde ich alle Pferde scheu machen und ihre Reiter in den Wahnsinn treiben. Über Judas Haus will ich wachen, doch alle Pferde der Völker mit Blindheit schlagen.

5 Dann werden die Fürsten von Juda bei sich denken: >Kraft finden die Bewohner Jerusalems im Herrn der Heerscharen, ihrem Gott.<

Jerusalem in Gottes Schutz

6 An jenem Tag mache ich die Fürsten von Juda einem Feuerbecken im Holzstoß gleich, einer Feuerfackel im Garbenhaufen. Zur Rechten und Linken ringsum werden sie fressen alle Völker. Doch Jerusalem wird auch fernerhin an seiner Stätte in Jerusalem bleiben.“

7 Zuerst aber wird der Herr den Zelten Judas Heil verleihen, damit sich der Stolz des Hauses David und der Stolz der Bewohner Jerusalems nicht über Juda erhebe.

8 An jenem Tag wird der Herr die Bewohner Jerusalems beschirmen. Der Schwächste von ihnen wird an jenem Tag wie David sein, und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn an ihrer Spitze.

Des Volkes innere Wandlung in der Trauer um den >Durchbohrten<

9 „An jenem Tag will ich trachten, jedes Volk zu vernichten, das gegen Jerusalem anrückt.

10 Doch über Davids Haus und die Bewohner Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. Sie werden aufblicken zu dem, den sie durchbohrt haben, und werden klagen um ihn, wie man um den Einzigen klagt, und trauern um ihn, wie man um den Erstgeborenen trauert.“

11 An jenem Tag wird groß sein die Klage in Jerusalem wie die Klage von Hadad-Rimmon in der Ebene von Megiddo.

12 Da wird klagen das Land, jedes Geschlecht für sich: Das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Natan für sich und ihre Frauen für sich,

13 das Geschlecht des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht Schimi für sich und ihre Frauen für sich,

14 und alle anderen Geschlechter für sich, Geschlecht auf Geschlecht, und ihre Frauen für sich.

© Christoph Wollek