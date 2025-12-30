Sacharja 13

Schöningh’sche Bibel

Die Tilgung der Sünden

1 An jenem Tag wird dem Haus David und den Bewohnern Jerusalems eine Quelle erschlossen sein gegen Sünde und Unreinheit.

2 „An jenem Tag“ - Spruch des Herrn der Heerscharen - „werde ich ausrotten aus dem Land die Namen der Götzen, so dass man ihrer nicht mehr gedenkt. Auch werde ich aus dem Land verschwinden lassen die falschen Propheten und den Geist der Unreinheit.“

3 Will einer auftreten als falscher Prophet, so werden zu ihm seine Eltern, Vater und Mutter, sagen: „Nicht länger darfst du am Leben bleiben; denn du hast Lügen geredet im Namen des Herrn.“ Durchbohren werden ihn seine Eltern, Vater und Mutter, wenn er auftritt als falscher Prophet.

Das Verschwinden der falschen Propheten

4 An jenem Tag werden sich die falschen Propheten ihrer Visionen und Weissagungen schämen. Sie werden sich nicht mehr in härene Mäntel hüllen, um zu betrügen.

5 Jeder wird sagen: „Ich bin kein Prophet; ich bin nur ein Ackerknecht. Schon in meiner Jugend hat mich jemand als Knecht sich erworben.“

6 Fragt man ihn dann: „Was sind das für Narben auf deiner Brust?“, so antwortet er: „Man hat mich im Haus meiner Freunde geschlagen.“

Der Tod des Hirten und die Läuterung der Herde

7 „Du Schwert, wache auf wider meinen Hirten, wider den Mann, der mir nahe steht!“ - Spruch des Herrn der Heerscharen. - „Ich schlage den Hirten, dass sich die Schafe zerstreuen. Dann kehre ich meine Hand gegen die Kleinen.

8 Im ganzen Land“ - Spruch des Herrn - „werden zwei Drittel ausgerottet und kommen um. Doch ein Drittel soll darin übrig bleiben.

9 Dieses Drittel will ich ins Feuer bringen und will es schmelzen, wie man Silber schmelzt, und es läutern, wie man Gold läutert. Dieses wird dann anrufen meinen Namen, und ich will es erhören und sagen: >Dies ist mein Volk!<, und es wird sagen: >Der Herr ist mein Gott!<“

