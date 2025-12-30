Sacharja 2

Schöningh’sche Bibel

Zweite Vision: Die vier Hörner und die vier Schmiede

1 Wieder erhob ich meine Augen und schaute. Siehe, da waren vier Hörner.

2 Ich fragte den Engel, der mit mir redete: „Wer sind diese?“ Er antwortete mir: „Dies sind die Hörner, die Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben.“

3 Da ließ mich der Herr vier Schmiede sehen.

4 Ich fragte: „Wozu sind diese gekommen?“ Er antwortete mir: „Jenes sind die Hörner, die Juda zerstreut haben, so dass kein Mann mehr sein Haupt erhob. Nun sind diese gekommen, sie zu schrecken und die Hörner der Völker niederzuschlagen, die das Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen.“

Dritte Vision: Der Mann mit der Meßschnur

5 Wieder erhob ich meine Augen und schaute. Siehe, da war ein Mann, in dessen Hand eine Meßschnur war.

6 Ich fragte: „Wohin gehst du?“ Er antwortete mir: „Ich will Jerusalem ausmessen und sehen, wie viel seine Breite und seine Länge betragen soll.“

7 Und siehe, der Engel, der mit mir redete, trat vor, und ein anderer Engel ging ihm entgegen.

8 Dieser sagte zu ihm: „Geh eilends hin und sage dem jungen Mann dort: >Jerusalem wird eine offene Stadt sein wegen der Menge der Menschen und Tiere, die darin wohnen.

9 Ich selbst werde ihm< - Spruch des Herrn - >ringsum eine feurige Mauer sein und in ihm meine Herrlichkeit zeigen.<“

Aufruf zur Heimkehr

10 „Auf, auf! Flieht aus dem Land des Nordens!“ - Spruch des Herrn. „Denn nach den vier Winden des Himmels habe ich euch zerstreut“, - Spruch des Herrn

11 „Auf, Zion, die du wohnst bei der Tochter Babel, rette dich!“

12 Denn so spricht der Herr der Heerscharen - er hat mich mit Herrlichkeit zu den Völkern ausgesandt, die euch geplündert: „Wer euch anrührt, rührt meinen Augapfel an.

13 Denn siehe, ich schwinge meine Hand gegen sie, dass sie den eigenen Knechten zur Beute werden.“ - Dann erkennt ihr, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat.

Jerusalem, die Gottesstadt

14 „Juble und freue dich, Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte“, - Spruch des Herrn.

15 „Und viele Völker werden sich an jenem Tag dem Herrn anschließen und zu meinem Volk gehören, und ich werde wohnen in deiner Mitte.“ - Dann sollst du erkennen, dass mich der Herr der Heerscharen zu dir gesandt hat.

16 Und der Herr wird Juda als sein Anteil im heiligen Land in Besitz nehmen und Jerusalem wieder erwählen.

17 Alle Welt sei still vor dem Herrn! Denn er macht sich auf aus seiner heiligen Wohnung.

