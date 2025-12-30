Sacharja 5

Schöningh’sche Bibel

Sechste Vision: Die fliegende Buchrolle

1 Wieder erhob ich meine Augen und schaute. Siehe, da war eine fliegende Buchrolle.

2 Er frage mich: „Was siehst du?“ Ich antwortete: „Ich sehe eine fliegende Buchrolle, zwanzig Ellen lang und zehn Ellen breit.“

3 Er sagte zu mir: „Dies ist der Fluch, der über das ganze Land ergeht. Denn jeder Dieb wird kraft desselben von hier hinweggerafft, und jeder Meineidige wird kraft desselben von hier hinweggerafft.

4 >Ich lasse ihn ausgehen<, - Spruch des Herrn der Heerscharen - >damit er in das Haus des Diebes und in das Haus dessen, der falsch bei mir schwört, eindringe und im Innern seines Hauses sich festsetze und es vernichte samt Holzwerk und Steinen.<“

Siebte Vision: Das Weib im Faß

5 Dann trat der Engel, der mit mir redete, vor und sprach zu mir: „Erhebe deine Augen und schau, was da zum Vorschein kommt!“

6 Ich fragte: „Was ist das?“ Er antwortete: „Dies ist ein Faß, das da zum Vorschein kommt.“ Dann sagte er: „So groß ist ihre Schuld im ganzen Land“

7 Und siehe, der Bleideckel hob sich, und ein Weib saß im Faß.

8 Er sprach: „Dies ist die Gottlosigkeit“, und warf sie wieder ins Faß hinein und schlug den Bleideckel zu.

9 Wieder erhob ich meine Augen und schaute. Siehe, da kamen zwei Frauen zum Vorschein, und der Wind faßte in ihre Flügel - sie hatten nämlich Flügel wie Storchenflügel. Sie trugen das Faß zwischen Erde und Himmel dahin.

10 Da fragte ich den Engel, der zu mir redete: „Wohin bringen sie das Faß?“

11 Er antwortete mir: „Sie wollen dem Weib im Land Schinar ein Haus bauen. Wenn es hergerichtet ist, lassen sie es dort an seinen Platz nieder.“

