Sacharja 6

Schöningh’sche Bibel

Achte Vision: Die vier Wagen

1 Wieder erhob ich meine Augen und schaute. Siehe, da kamen vier Kriegswagen zwischen den beiden Bergen zum Vorschein. Die Berge waren von Erz.

2 Am ersten Wagen waren rote Pferde, am zweiten schwarze Pferde,

3 am dritten weiße Pferde und am vierten Wagen gescheckte, starke Pferde.

4 Ich fragte den Engel, der mit mir redete: „Wer sind diese, mein Herr?“

5 Der Engel antwortete mir: „Diese gehen in die vier Himmelsrichtungen hinaus, nachdem sie vor dem Herrn der ganzen Erde gestanden haben.

6 Der Wagen mit den schwarzen Pferden fährt nach dem Land des Nordens, und die weißen fahren hinter ihnen her. Die gescheckten Pferde fahren nach dem Südland.

7 Die roten fahren aus und suchen die Erde zu durchstreifen.“ Er sprach: „Auf nun! Durchzieht die Erde!“ Und sie durchzogen die Erde.

8 Dann rief er mir folgendes zu: „Siehe, die in das Nordland ziehen, bringen meinen Geist in das Land des Nordens.“

Die Krönung des Hohenpriesters

9 Dann erging das Wort des Herrn an mich:

10 „Nimm die Gaben der Verbannten, von Heldai, Tobija und Jedaja - geh an jenem Tag in das Haus Joschijas, des Sohnes Zefanjas, wohin sie aus Babel gekommen sind.

11 Nimm Silber und Gold, mache eine Krone daraus und setze sie auf das Haupt des Hohenpriesters Jeschua, des Sohnes Jozadaks,

12 und sage zu ihm: >So spricht der Herr der Heerscharen: Da ist ein Mann, >Sproß< ist sein Name, denn unter ihm wird es sprießen, und er wird den Tempel des Herrn erbauen.

13 Ja, er wird bauen den Tempel des Herrn. Hoheit ziert ihn. Auf seinem Thron wird er sitzen und herrschen und ein Priester steht neben seinem Thron; und Friede wird sein zwischen beiden.<

14 Die Krone aber soll zur Erinnerung an Heldai, Tobija, Jedaja und Hen, den Sohn Zefanjas, im Tempel des Herrn bleiben!

15 Die in der Ferne wohnen, werden kommen und am Tempel des Herrn bauen, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Dies wird geschehen, wenn ihr auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, hört.“

