Sacharja 8

Schöningh’sche Bibel

Neues Heil für Jerusalem

1 Da erging das Wort des Herrn der Heerscharen:

2 So spricht der Herr der Heerscharen: „Ich eifere für Zion mit glühendem Eifer und bin seinetwegen von heftigem Zorn entbrannt.“

3 So spricht der Herr: „Ich kehre nach Zion zurück und will wieder in Jerusalem wohnen, und Jerusalem wird >Stadt der Treue< heißen und der Berg des Herrn der Heerscharen >Heiliger Berg<.“

4 So spricht der Herr der Heerscharen: „Wiederum werden Greise und Greisinnen auf den Plätzen Jerusalems sitzen; jeder hat seinen Stab in der Hand wegen der Fülle der Lebenstage.

5 Und die Plätze der Stadt werden wiederum angefüllt sein mit Knaben und Mädchen, die auf ihren Plätzen spielen.“

6 So spricht der Herr der Heerscharen: „Wenn das, was in jenen Tagen geschehen soll, dem Überrest dieses Volkes allzu wunderbar erscheint, muß es da auch in meinen Augen zu wunderbar sein?“ - Spruch des Herrn der Heerscharen.

7 So spricht der Herr der Heerscharen: „Siehe, ich befreie mein Volk aus dem Land des Aufgangs der Sonne und aus dem Land ihres Untergangs.

8 Ich hole sie heim. Sie sollen wieder in Jerusalem wohnen und mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit.“

9 So spricht der Herr der Heerscharen: „Faßt Mut, die ihr in diesen Tagen diese Verheißungen aus dem Mund der Propheten hört, seit dem Tag, als man den Grundstein zum Bau des Hauses des Herrn der Heerscharen, des Tempels, legte!

10 Vor diesen Tagen gab es ja keinen Lohn für die Arbeit der Menschen und keinen Lohn für das Vieh. Wer aus- und einging, war vor dem Feind nicht sicher: Ich hetzte alle Menschen gegeneinander.

11 Jetzt aber stelle ich mich zum Rest dieses Volkes nicht mehr so wie in früheren Tagen“, - Spruch des Herrn der Heerscharen -

12 „denn ich säe Frieden. Der Weinstock wird seine Frucht tragen und die Erde ihren Ertrag geben, und der Himmel wird seinen Tau spenden. All dies lasse ich dem Rest dieses Volkes zuteil werden.

13 Und wie ihr vordem ein Fluchwort unter den Völkern wart, Haus Juda und Haus Israel, so will ich jetzt Heil euch schaffen, dass ihr zum Segenswort werden! Fürchtet euch nicht! Faßt Mut!“

Die Kennzeichen echter Frömmigkeit

14 Denn so spricht der Herr der Heerscharen: „Gleichwie ich beschlossen hatte, euch Böses zu tun, als eure Väter mich erzürnt hatten,“ - spricht der Herr der Heerscharen, - „und es mich nicht gereuen ließ,

15 ebenso habe ich nun gleichfalls in diesen Tagen beschlossen, Jerusalem und dem Haus Juda Gutes zu erweisen. Fürchtet euch nicht!

16 Das ist, was ihr tun sollt: Redet zueinander die Wahrheit! Sprecht in euren Toren treulich und friedlich Recht!

17 Keiner sinne gegen den anderen Böses in seinem Herzen! Habt kein Gefallen an falschen Eiden! Denn all dies hasse ich!“ - Spruch des Herrn.

Aufhebung der Fasttage

18 Das Wort des Herrn der Heerscharen erging an mich:

19 So spricht der Herr der Heerscharen: „Das Fasten im vierten, fünften, siebten und zehnten Monat soll für das Haus Juda zur Wonne und Freude und zu fröhlichen Festen werden! Nur müßt ihr Wahrheit und Frieden lieben.“

Die Völkerwallfahrt zum Jerusalem der Heilszeit

20 So spricht der Herr der Heerscharen: „Einst werden Völker kommen und Bewohner zahlreicher Städte.

21 Die Bewohner der einen Stadt werden zu denen der anderen ziehen und sagen: >Wir wollen hingehen, den Herrn zur Milde zu stimmen und den Herrn der Heerscharen zu suchen! Auch ich will hingehen.<

22 Zahlreiche Völker und viele Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn zur Milde zu stimmen.“

23 So spricht der Herr der Heerscharen: „In jenen Tagen werden zehn Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker einen Juden am Rockzipfel fassen und sagen: >Wir wollen mit euch gehen; denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist.<“

© Christoph Wollek