Zusätze zu Daniel 1,63- alle Übersetzungen
Das Buch Zusätze zu Daniel ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
AddDan 1 63-64 in der Gute Nachricht Bibel
Preist ihn alle, die ihm die Treue halten, die ihm demütig ergeben sind! Singt ihm! Rühmt ihn in Ewigkeit!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
AddDan 1 63 in der Lutherbibel
Aber Hilkija und seine Frau lobten Gott um Susannas, ihrer Tochter, willen, mit Jojakim, ihrem Mann, und der ganzen Verwandtschaft, dass nichts Unehrenhaftes an ihr gefunden worden war.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart