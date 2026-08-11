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Zusätze zu Daniel 1,64

- alle Übersetzungen

Das Buch Zusätze zu Daniel ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

AddDan 1 63-64 in der Gute Nachricht Bibel

Preist ihn alle, die ihm die Treue halten, die ihm demütig ergeben sind! Singt ihm! Rühmt ihn in Ewigkeit!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

AddDan 1 64 in der Lutherbibel

Und Daniel wurde groß vor dem Volk von dem Tage an und blieb es auch weiterhin.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

https://www.bibeltv.de/bibelthek/adddan/kapitel-1/vers-64 [gedruckt am 11.08.2026]