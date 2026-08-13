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Zusätze zu Daniel 2,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Zusätze zu Daniel ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

AddDan 2 12 in der Gute Nachricht Bibel

Täglich brannten sie darauf, sie zu sehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

AddDan 2 12 in der Lutherbibel

Und wenn du morgen früh wiederkommst und findest, dass Bel nicht alles verzehrt hat, so wollen wir sterben; sonst aber Daniel, der uns verleumdet hat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

AddDan 2 12 in der Einheitsübersetzung

Ungeduldig warteten sie jeden Tag darauf, sie zu sehen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/adddan/kapitel-2/vers-12 [gedruckt am 13.08.2026]