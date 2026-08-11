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Zusätze zu Daniel 2,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Zusätze zu Daniel ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

AddDan 2 20 in der Gute Nachricht Bibel

und sagten: »Die Tore sind verschlossen, niemand sieht uns. Wir brennen in Liebe zu dir, sei uns zu Willen und gib dich uns hin!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

AddDan 2 20 in der Lutherbibel

Der König sprach: Ich sehe die Fußspuren von Männern, Frauen und Kindern.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

AddDan 2 20 in der Einheitsübersetzung

und sagten: Das Gartentor ist verschlossen und niemand sieht uns; wir sind voll Begierde nach dir: Sei uns zu Willen und gib dich uns hin!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/adddan/kapitel-2/vers-20 [gedruckt am 11.08.2026]