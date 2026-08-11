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Zusätze zu Daniel 3,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Zusätze zu Daniel ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

AddDan 3 25 in der Gute Nachricht Bibel

Daniel erwiderte: »Ich bete den Herrn, meinen Gott, an; er allein ist ein lebendiger Gott.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

AddDan 3 25 in der Lutherbibel

Und Asarja stand mitten im Feuer, tat seinen Mund auf und betete:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

AddDan 3 25 in der Einheitsübersetzung

Daniel erwiderte: Vor dem Herrn, meinem Gott, falle ich nieder, denn dieser ist ein lebender Gott.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/adddan/kapitel-3/vers-25 [gedruckt am 11.08.2026]