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Zusätze zu Daniel 3,34

- alle Übersetzungen

Das Buch Zusätze zu Daniel ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

AddDan 3 34 in der Gute Nachricht Bibel

Da befahl ihm der Engel des Herrn: »Bring das Gericht nach Babylon zu Daniel in der Löwengrube!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

AddDan 3 34 in der Lutherbibel

Doch verstoße uns nicht ganz um deines Namens willen, und verwirf deinen Bund nicht,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

AddDan 3 34 in der Einheitsübersetzung

Da sagte der Engel des HERRN zu Habakuk: Bring das Essen, das du in der Hand hast, dem Daniel nach Babylon in die Löwengrube!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/adddan/kapitel-3/vers-34 [gedruckt am 13.08.2026]