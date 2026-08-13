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Amos 5,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Amos ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Am 5 23 in der Gute Nachricht Bibel

Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder! Euer Harfengeklimper ist mir lästig!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Am 5 23 in der Lutherbibel

Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Am 5 23 in der Einheitsübersetzung

Weg mit dem Lärm deiner Lieder! / Dein Harfenspiel will ich nicht hören,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Am 5 23 in der Elberfelder Bibel

Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern! Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Am 5 23 in der Schlachter 2000

Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder, und dein Harfenspiel mag ich nicht hören!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Am 5 23 in der New International Version

Away with the noise of your songs! I will not listen to the music of your harps.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Am 5 23 in der Hoffnung für Alle

Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören, verschont mich mit eurem Harfengeklimper.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Amos 5:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/am/kapitel-5/vers-23 [gedruckt am 13.08.2026]